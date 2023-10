Maratona Venezia 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la Maratona di Venezia 2023, corsa di running in programma domenica 22 ottobre. Grande attesa per la corsa sui 42,197 km tra le strade della splendida città veneta, che vedrà al via diversi atleti di fama mondiale. In campo maschile è sfida al grande favorito della vigilia, l’ugandese Solomon Mutai, mentre nella gara femminile si preannuncia un nuovo dominio keniano. Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento con la maratona è fissato per le ore 9.30 di domenica 22 ottobre con la partenza da Villa Pisani a Stra, mentre l’arrivo è previsto a Riva Sette Martiri. Di seguito il programma dettagliato e le informazioni per seguire la Home IT New Venice Marathon 2023.

STREAMING E TV – La Maratona di Venezia 2023 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (collegamento dalle ore 9.30 alle 12.30) e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.