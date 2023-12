Maratona Pisa 2023: Jbari trionfa al maschile, Farley al femminile

L’italo-marocchino Khalid Jbari vince l’edizione numero 24 della maratona di Pisa. Il corridore dell’Athletic Club Alperia arriva al traguardo dopo 2h20’00” dominando la concorrenza sin dalla prima metà di corsa. Secondo posto per Andrea Soffientini e terzo per Roberto Patuzzo. “Sono molto felice, è il mio secondo tempo personale. Ci tenevo a vincere oggi”, le parole di Jbari.

Al femminile vince la britannica Jemima Farley in 2h36’43” davanti a Melissah Gibson, 2h42’07”. Terzo posto per l’italiana Federica Moroni, 2h48’59”. “Abbiamo corso in una città stupenda. Amo questa città e sono felice di aver fatto il mio personale qui in Italia”.