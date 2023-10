Maratona Parma 2023 in tv: data, canale, orario e diretta streaming

Inizia il conto alla rovescia per la Maratona di Parma 2023, corsa di running in programma domenica 15 ottobre. Grande attesa per la settima edizione dell’evento. Il format è quello ormai consolidato: quattro distanze competitive (Maratona, Trenta2, Venti4, Vigorosa 10km) ed una distanza non competitiva (10km Desmila). Al via oltre 4000 atleti, pronti a dare il massimo per le strade della città dell’Emilia-Romagna. L’attenzione è soprattutto per la tradizionale corsa sui 42,197 chilometri con partenza e arrivo nel Parco Pubblico della Cittadella. Il percorso si sposterà verso il Duomo, per poi toccare anche il Teatro Regio, passando per le strade della città. Si preannuncia grande spettacolo: quali atleti taglieranno per primi il traguardo? L’appuntamento con la maratona è fissato per le ore 9.15 di domenica 15 ottobre a Parma. Di seguito le informazioni per seguire la Parma Marathon 2023.

STREAMING E TV – La Maratona di Parma 2023 non godrà di copertura televisiva né streaming, ma sarà possibile rimanere informati seguendo i canali social ufficiali dell’evento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati della gara sui 42197 metri per non perdersi alcuna emozione.