Maratona femminile oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali atletica Budapest 2023

Tutto pronto per la maratona femminile dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Archiviate le gare di marcia, il programma su strada lascia spazio alle tradizionali gare di corsa sui 42,195 chilometri. Toccherà alle donne aprire l’ottava e penultima giornata della rassegna iridata. Sono 78 le atlete iscritte, fra cui Giovanna Epis, unica rappresentante dell’Italia al via. Chi salirà sul podio e ai aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 7.00 di sabato 26 agosto con la partenza di entrambe le gare a Budapest, in Ungheria. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la maratona femminile dei Mondiali 2023.

STREAMING E TV – La maratona femminile dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1 e in chiaro su Rai Due, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, Now, Discovery +, Dazn e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.