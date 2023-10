Maratona Chicago 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la Maratona di Chicago 2023, corsa di running in programma domenica 8 ottobre. Grande attesa per la 42esima edizione della corsa sui 42,197 km tra le strade della città dell’Illinois, negli Stati Uniti. Fari puntati sul keniota Kelvin Kiptum, che poche settimane fa ha chiuso la maratona di Londra in 2h01’25”, sfiorando il primato del mondo di Eliud Kipchoge. Il classe ’99 tenterà un nuovo assalto al record su uno dei percorsi più veloci, ma dovrà vedersela, tra gli altri, anche dal connazionale Benson Kipruto, trionfatore lo scorso anno.

In campo femminile, la keniota Ruth Chepngetich va a caccia del secondo successo consecutivo a Chicago, ma le contendenti non staranno a guardare. Fra queste spicca il nome dell’olandese Sifan Hassan, vincitrice a sorpresa della maratona di Londra all’esordio sulla distanza. Sono circa 45 mila i runners al via, fra cui esattamente 642 italiani. Si preannuncia spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento è fissato per le ore 14.30 italiane di domenica 8 ottobre con la partenza dal Grant Park, che sarà anche sede dell’arrivo, della prima “onda”, poi alle 15.00 la “second wave” ed infine alle 15.35 la terza. Di seguito le informazioni per seguire la Bank of America Chicago Marathon 2023.

STREAMING E TV – La Maratona di Chicago 2023 sarà trasmessa in diretta in esclusiva sulla piattaforma a pagamento Discovery +. Gli abbonati a Sky e Now potranno invece vedere una sintesi della gara in differita dalle ore 23.00 alle ore 00.30 su Eurosport 1. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.