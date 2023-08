LIVE – Mondiali atletica Budapest 2023: domenica 20 agosto con Jacobs, Iapichino e Crippa in DIRETTA

La diretta testuale live della sessione serale di domenica 20 agosto dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Fari puntati sulle finali di Larissa Iapichino nel salto in lungo e Yeman Crippa nei 10000 metri, senza dimenticare Marcell Jacobs nei 100 metri e tanto altro ancora. L’appuntamento con le gare del pomeriggio è a partire dalle ore 16.35 di domenica 20 agosto al Centro nazionale di atletica leggera di Budapest, in Ungheria. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sessione pomeridiana di domenica 20 agosto dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

