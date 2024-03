LIVE – Finale salto in lungo con Furlani: Mondiali atletica indoor Glasgow 2024 in DIRETTA

La diretta testuale live della finale del salto in lungo maschile di sabato 2 marzo dei Mondiali indoor di atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Glasgow fino a domenica 3 marzo. In pista l’asso azzurro Mattia Furlani, che si presenta alla gara con l’obiettivo di guadagnarsi una medaglia. Il classe 2005 arriva all’appuntamento iridato indoor con la miglior misura stagionale tra i partecipanti alla gara, ma dovrà guardarsi le spalle perché gli avversari non mancano: su tutti ovviamente il campione olimpico e mondiale in carica Miltiadis Tentoglou, ma va tenuto d’occhio anche il campione iridato del 2019 Tajay Gayle. L’appuntamento con la finale è a partire dalle ore 11.00 italiane di sabato 2 marzo all’Emirates Arena della città scozzese. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della finale del salto in lungo maschile ai Mondiali indoor di Glasgow 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

