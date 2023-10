Lancio del disco, Osakue: “Europei a Roma un’opportunità da non lasciarsi sfuggire”

La primatista italiana di lancio del disco, Daisy Osakue, ha parlato dei prossimi Europei di atletica che si svolgeranno in quel di Roma, quindi in casa per l’atleta italiana. Ai microfoni di Atletica Tv, Osakue ha espresso tutta la sua felicità per l’avvenimento.

Osakue: “Gli Europei 2024 sono un’opportunità che non vorrei farmi sfuggire: all’Olimpico ci sarà tutta la mia famiglia, i miei amici, mi vengono i brividi soltanto a pensarci. Conoscendomi, però, so che devo abbassare ‘i fuochi’, per arrivare al prossimo giugno concentrata, con il giusto livello di foga, senza rovinare tutto con l’ansia e con le aspettative troppo elevate. Quindi incrocio le dita e mi dico… take it easy“.

Su Parigi 2024: “Abbiamo già iniziato a progettare mi sono portata dietro l’infortunio pre-Tokyo che ha limitato la preparazione. Ora stiamo cominciando a reinserire i pezzi del puzzle. Con il team vogliamo crescere dal punto di vista fisico, mentale, spirituale. Sono sempre stata molto autocritica non accettavo di dare il 98%, mettevo il muso quando non andava. Ho fatto un grande lavoro con la mia mental coach che mi ha aiutato a costruirmi una corazza di positività e credo si sia visto il cambiamento di quest’anno: una stagione col sorriso costante è stata importante. Ho visto che in tanti hanno cambiato allenatore, e ci sta: arriva un momento in cui le aspettative dell’atleta e del tecnico vanno in contrasto, e quindi si rompe quella catena di fiducia. Io sono molto ‘loyal’, fedele, come tutti i capricorni. Ho trovato il mio equilibrio con Mary Marello: se va a destra io vado a destra, se va a sinistra io vado a sinistra”