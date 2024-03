La mascotte degli Europei di Atletica Roma 2024 con gli atleti azzurri delle staffette

C’era anche Ludo, la mascotte dei Campionati di Atletica Leggera Roma 2024, al raduno organizzato dalla Fidal per gli atleti delle staffette azzurre 4×100 e 4×400, che hanno iniziato la preparazione in vista delle World Relays di Nassau (Bahamas), in programma il 4 e il 5 maggio. Allo Stadio Paolo Rosi di Roma, le ragazze e i ragazzi italiani hanno incontrato per la prima volta la simpatica mascotte degli Europei, che sarà protagonista dell’evento in programma dal 7 al 12 giugno 2024 allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico. In qualità di Paese ospitante, l’Italia è qualificata di diritto agli Europei di Roma con tutte e cinque le squadre delle staffette. Nella serata di apertura del 7 giugno è fissata la finale della 4×400 mista, mentre il 12 giugno si terranno, tutte in una sera, le finali maschili e femminili della 4×100 e della 4×400.