Jacobs: “Nel 2024 ci sarà tanto da confermare, voglio replicare Tokyo”

Marcell Jacobs ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dei prossimi impegni, tra l’Europeo di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. “Sono convinto e determinato per il 2024, ci sarà tanto da confermare, ma non vedo l’ora. Cambio allenatore? Sono contento della scelta fatta, negli ultimi due anni mi è mancata la voglio di divertirmi. Non abbiamo pianificato la stagione, l’idea è di gareggiare tanto. Non so se faremo un passaggio indoor, ma al momento l’idea è quella di partire con le outdoor. Voglio pensare a migliorare a livello tecnico, sono sicuro che se farò tutto bene riuscirò ad abbassare anche il tempo attuale. L’obiettivo è replicare la vittoria di Tokyo”.