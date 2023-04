Jacobs: “L’obiettivo è l’oro ai Mondiali e alle Olimpiadi”

“Il mio principale obiettivo stagionale è far bene ai Mondiali di Budapest ad agosto, è l’unica medaglia che mi manca”. Lo dice Marcell Jacobs alla pagina del Coni dedicata alle prossime Olimpiadi, Road to Paris 2024. “A fine 2023 sarò soddisfatto se mi sarò laureato Campione del Mondo. La staffetta? Siamo un gruppo molto unito. Ci siamo allenati insieme il mese scorso e anche la prossima settimana ci ritroveremo in raduno. Ci carichiamo e ci stimoliamo a vicenda: vogliamo continuare ad ottenere grandi risultati”. “Siamo in una fase di preparazione della stagione. Stiamo lavorando benissimo, non vedo l’ora di gareggiare: in fondo ci alleniamo per questo. I test con lo scudo sono molto importanti. Ci permettono di raggiungere velocità alle quali normalmente non arriviamo. In questo modo corpo e muscoli si abituano a frequenze molto più alte. Sono test impegnativi ma allo stesso tempo divertenti. Se penso a Parigi 2024 sento un po’ di peso. Tokyo è stata l’occasione per far capire chi fossi, in Francia dovrò continuare a dimostrarlo. Ci arriverò da campione olimpico e cercherò di lasciarlo ancora da campione olimpico”