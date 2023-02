Jacobs in tv domani: canale, orario e diretta streaming Orlen Cup Lodz 2023 atletica

Sta per terminare il conto alla rovescia per l’esordio stagionale di Marcell Jacobs nella Orlen Cup di Lodz 2023, tappa del World Athletics Indoor Tour (Bronze). Il velocista azzurro, bi-campione olimpico in carica, ha scelto la Polonia per iniziare la sua stagione e testarsi dopo un mese di lavoro intenso a Dubai. Jacobs si cimenta dunque sui 60 metri, distanza su cui è già Campione del Mondo e primatista europeo (6″41 a Belgrado), per trovare le sensazioni giuste e avvicinarsi nel migliore dei modi agli Europei al coperto di Istanbul (2-5 marzo), dove difenderà il titolo conquistato a Torun due anni fa. I 60 metri maschili apriranno il programma dell’evento, che inizierà alle ore 15.30 di sabato 4 febbraio all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire la gara d’esordio di Marcell Jacobs alla Orlen Cup di Lodz 2023.

STREAMING E TV – Le gare di Marcell Jacobs alla Orlen Cup di Lodz 2023 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai, visibili anche in diretta streaming su Rai Play: le batterie su Rai Sport + HD e l’eventuale finale su Rai Due. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.

PROGRAMMA GARE ORLEN CUP LODZ 2023

Dalle ore 15.30

60m uomini

60m femminili

60m Lt uomini

60 m ostacoli femminili

Salto con l’asta maschile

Salto in alto maschile

Lancio del peso maschile