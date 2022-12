Iliass Aouani rinuncia agli Europei di cross: “Positivo al Covid-19”

Iliass Aouani dovrà rinunciare agli Europei di cross. Il campione azzurro, iscritto alla gara senior da 10km, era una delle principali speranze italiane nella rassegna continentale di domenica al Parco La Mandria di Venaria Reale. A comunicarlo lo stesso Aouani sulle proprie pagine social ufficiali: “Mai in nessun scenario mi sarei immaginato di trovarmi qui a scrivere queste parole. A volte la vita non smette mai di sorprenderti per quanto possa essere cinica. Purtroppo, a tre giorni dai Campionati Europei di Cross di Torino, gara che aspettavo con tanto entusiasmo, sono risultato positivo al Covid-19. Un tempismo così assurdo che mi sembra quasi ironico. La cosa, ammetto, fa molto male, perché solo chi mi sta intorno sa quanto abbiamo lavorato per questo, quanto ci tenevamo a regalare all’Italia un grande risultato e perché non correrò in casa e questo sarà uno dei rimpianti più grandi della mia carriera”.