Highlights 60m Assoluti indoor Ancona 2023: exploit di Ceccarelli, Jacobs battuto (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 37

Gli highlights della finale dei 60 metri degli Assoluti 2023 di atletica leggera, disputati ad Ancona, in cui Samuele Ceccarelli a sorpresa si è laureato nuovo campione italiano chiudendo con un crono di 6.54. Esce sconfitto, invece, il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, che viene beffato per pochissimo (6.55) ed è costretto a cedere lo scettro. Ceccarelli è subito partito molto bene, piazzandosi al comando, mentre Jacobs, nonostante il tentativo di rimonta, non è riuscito a riprenderlo. Ecco il video della gara.