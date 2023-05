Golden Gala Firenze, quante stelle in Italia: attesa per il duello fra Jacobs e Kerley

Il prossimo 2 giugno è alle porte, quando Firenze sarà la meta dell’atletica in tutti suoi ordini e gradi al livello mondiale. Nel Golden Gala della città di Dante andrà in scena una kermes di atleti che fanno pensare che la manifestazione in Italia sia un ricco antipasto dei Mondiali di categoria. Sicuramente uno scontro bello quanto entusiasmante sarà quello che vedrà nei 100 metri impegnati Marcell Jacobs ed il campione del mondo, lo statunitense Fred Kerley. L’americano è il favorito numero uno per la vittoria finale, ma l’italiano si sta ben allenando per non deludere alla grande gara organizzata in casa. Il campione europeo dei 60 indoor Samuele Ceccarelli avrà l’occasione, dopo essersi allenato quasi in clausura senza esporsi mediaticamente, di mostrare le sue doti nei 100.

Successivamente nei 5000 metri è garantita la presenza dell’ugandese Joshua Cheptegei, primatista mondiale della distanza oltre che dei 10.000 metri. Sulla linea di partenza dei 3000 siepi anche la primatista mondiale Beatrice Chepkoech e la campionessa europea, l’albanese Luiza Gega. A Firenze sugli ostacoli alti (110) ci sarà il tre volte campione mondiale, Grant Holloway che debuttera’ su una pista italiana. Holloway con un personale di 12″81 è ad un solo centesimo dal record mondiale di Aries Merritt. E poi nella 400 ad ostacoli anche la presenza di Femke Bol che a 23 anni vanta già sette medaglie d’oro europee, quattro argenti iridati e un bronzo olimpico conquistati tra marzo del 2021 e quello scorso. Uno spettacolo che renderà l’Italia e Firenze ancora di più al centro del Mondo.