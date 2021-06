Golden Gala Firenze 2021 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

by Giorgio Billone

Atleti in partenza

Tutto pronto per il Golden Gala 2021 in programma eccezionalmente a Firenze giovedì 10 giugno 2021. Si tratta della tappa italiana della Diamond League, che per il secondo anno di fila non si può disputare a Roma causa preparativi per gli Europei di calcio. Quest’anno è stata scelta la città toscana per rimpiazzare la capitale ed è tutto pronto o quasi per il via dell’importantissimo evento. La data è quella di giovedì 10 giugno 2021 l’orario va dalle 18.45 alle 21.50 circa, quando sarà appena finita la gara regina che chiude la rassegna, i 100 metri maschili. Dalle 20 alle 22 è prevista la copertura televisiva in diretta in chiaro su Rai Tre con streaming gratis su Rai Play.