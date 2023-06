Golden Gala 2023, Kerley: “Dispiaciuto per l’assenza di Jacobs, gli auguro di tornare presto”

“Sono molto dispiaciuto per la sua assenza, gli auguro di recuperare il prima possibile la salute e di poter presto competere al 100 per cento”. Fred Kerley, vincitore dei 100 metri nell’ultimo Mondiale a Eugene, manda un messaggio a Marcell Jacobs durante la conferenza stampa di presentazione del Golden Gala Pietro Mennea a Firenze. “Correrò 100 e 200 a Budapest cercando di vincere entrambe le gare – ha aggiunto proiettandosi sul Mondiale di agosto – I 400 metri? Per ora vengono dopo 100 e 200 nella scala delle preferenze”.