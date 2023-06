Giochi Europei Cracovia 2023, Furlani secondo nel salto in lungo: “Esperienza incredibile”

A 18 anni Mattia Furlani si concede una prova di grande livello nel salto in lungo agli Europei a squadre, inclusi nel programma dei Giochi Europei di Cracovia. Al Silesian Stadium di Chorzow l’azzurro con 7,97 (-0.4 m/s) si piazza al secondo posto alle spalle solo del campione olimpico della specialità, il greco Miltiadis Tentoglou, atterrato agli 8,34 (-1.6 m/s). Furlani esodisce con 7,75, per poi piazzare il risultato-classifica. Poi due nulli, un “passo”, e ancora un nullo finale. Terzo posto per lo svizzero Ehammer (7,95), davanti allo svedese Montler (7,82). “Grande gara, è stata un’esperienza incredibile. E’ una delle prime volte per me in un contesto del genere, più di così non potevo chiedere”, spiega Mattia Furlani dopo una “gara complicata”. E spiega: “Per me è stata una conferma importante, sono contento. Stiamo facendo un grande campionato europeo e speriamo alla fine di prendere il primo posto“, aggiunge il talentuoso 18enne. Il secondo posto gli vale un argento ai Giochi Europei, cioè “un sogno, la mia prima medaglia assoluta. Fino a un anno fa non immaginavo una cosa del genere, ero a casa a vedere Tentoglou”, sorride Furlani. Ma è anche “un onore incredibile gareggiare con questi campioni, sogno le Olimpiadi ma voglio seguire il mio percorso tranquillamente, quella sarà solo l’ultima tappa. Ho ancora tante da fare, devo seguire la mia strada. Per ora -conclude- sono contento”.

Nei 1500m uomini vince lo spagnolo Mohamed Katir con un tempo di 3:36.95. Pietro Arese invece è quarto in 3:38.13. Negli 800m donne Eloisa Coiro chiude al sesto posto con la francese Kandissounon (2:01.03 per entrambe) in una gara vinta dalla svizzera Audrey Werro (1:59.95). Nei 100hs Elisa Di Lazzaro è quinta (13.21). La vittoria è della polacca Pia Skrzyszowska che vola al 12.77 della miglior prestazione europea Under 23 dell’anno, davanti all’olandese Nadine Visser (12.81) e alla francese Nadine Bapté (12.82). Nel martello uomini Giorgio Olivieri si ferma a 68,85 che vale l’undicesimo posto. Primo posto per il polacco Wojciech Nowicki, il campione olimpico di Tokyo (79.61), che stacca il norvegese Mardal (76,50). Nei 110hs in evidenza Hassane Fofana, terzo al traguardo con un 13.47 (+0.4 m/s). Vince lo svizzero Jason Joseph, alle sue spalle lo spagnolo Llopis.