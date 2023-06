Giochi Europei Cracovia 2023, atletica: programma e orari degli azzurri in gara oggi domenica 25 giugno

L’ultima e decisiva giornata degli Europei a squadre d’atletica, inseriti nei Giochi Europei di Cracovia 2023, vedrà in gara altri 15 azzurri nelle dodici restanti specialità. Spicca la presenza del campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, al debutto stagionale alle 15:30, ma anche dell’oro di Tokyo della staffetta Filippo Tortu (200), del campione europeo indoor del peso Zane Weir, dell’oro continentale dei 10.000 Yeman Crippa (nei 5000) e dell’argento europeo indoor del lungo Larissa Iapichino. Di seguito il programma completo.

GLI ITALIANI IN GARA OGGI – DOMENICA 25 GIUGNO

15.25 Lancio del giavellotto femminile: FEDERICA BOTTER

15.30 Salto in alto maschile: GIANMARCO TAMBERI

16.00 200m femminili: DALIA KADDARI

16.25 200m maschili: FILIPPO TORTU

16.23 Getto del peso maschile: ZANE WEIR

16.50 Salto in lungo femminile: LARISSA IAPICHINO

17.00 3000m siepi femminili: ELEONORA CURTABBI

17.20 Salto in alto femminile: ERIKA FURLANI

17.28 Lancio del giavellotto maschile: MICHELE FINA

17.35 5000m maschili: YEMAN CRIPPA

18.15 1500m femminili: SINTAYEHU VISSA

18.37 Staffetta 4x400m mista: ITALIA