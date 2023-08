Gianmarco Tamberi fa il boom in tv: oltre 2.3 milioni di spettatori per i Mondiali di atletica su Rai 2

Non solo la medaglia d’oro ai Mondiali e un posto in più nella storia. Gianmarco Tamberi vince anche la serata televisiva di mercoledì 23 agosto grazie al suo trionfo iridato nel salto in alto a Budapest. Su Rai 2 i Mondiali di atletica 2023, con l’oro dell’olimpionico di Tokyo, hanno registrato 2.395.000 spettatori che valgono il 15.4% di share. Nella giornata di ieri, tra gli azzurri in gara spiccava anche Daisy Osakue, dodicesima nella finale del disco. A seguire la partita Italia – Bosnia Erzegovina degli Europei di Volley Femminile ha tenuto incollati allo schermo 1.731.000 spettatori (13.1%). Staccato il calcio e la Champions League. Su Italia 1 il match Rangers – PSV Eindhoven per la UEFA Champions League ha registrato 541.000 telespettatori, con share del 3.71%.