Gianmarco Tamberi come Alberto Cova, unici a centrare il triplete Olimpiadi-Mondiali-Europei

Gianmarco Tamberi entra ulteriormente nella storia dello sport italiano e con la vittoria della medaglia d’oro ai Mondiali di atletica nel salto in alto a Budapest, dopo aver già vinto gli Europei per due volte e dopo aver conquistato le Olimpiadi di Tokyo due anni fa, è il secondo azzurro a centrare il triplete Olimpiadi-Mondiali-Europei dopo Alberto Cova, che nei 10.000 metri tra 1982 e 1984 aveva cinto ad Atene a livello continentale, nel 1983 a Helsinki per quanto riguarda il titolo iridato e nel 1984 a Los Angeles l’oro a cinque cerchi.