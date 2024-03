Finale salto in lungo con Larissa Iapichino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali atletica indoor Glasgow 2024

La sessione serale del terzo giorno dei Mondiali indoor di Glasgow di atletica leggera 2024 si apre con la finale del salto in lungo femminile, che vede impegnato l’azzurro Larissa Iapichino. La toscana classe 2002 arriva all’appuntamento iridato indoor con la misura di 6.80 fatta segnare negli assoluti di Ancona, e spera di stupire anche a Glasgow e giocarsi una medaglia. L’appuntamento con la finale è a partire dalle ore 20.00 italiane di domenica 3 marzo all’Emirates Arena della città scozzese. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale del salto in lungo femminile ai Mondiali indoor di Glasgow 2024.

STREAMING E TV – La finale del salto in lungo femminile sarà visibile in chiaro su Rai 2 (e in streaming su Rai Play). Sempre in streaming sarà possibile la visione su Eurovision Sport, la nuova piattaforma gratuita messa a disposizione dall’European broadcasting union (Ebu) e accessibile tramite sito e app. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.