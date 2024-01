Fidal, approvati i criteri di partecipazione per gli Europei di Roma e i Giochi di Parigi 2024

di Mattia Zucchiatti 1

Il Consiglio Federale della Fidal, riunito stamattina a Roma, ha approvato i criteri di partecipazione per gli Europei di Roma (7-12 giugno) e per i Giochi Olimpici di Parigi (1-11 agosto), gli eventi cruciali del 2024. “In entrambi i casi – si legge sul comunicato -. il principio ispiratore è favorire una selezione qualificata e adeguata alla manifestazione, nonché promuovere l’esperienza internazionale di atleti giovani che mostrino particolari prospettive per il quadriennio successivo. Il presidente della Fidal Stefano Mei ha sottolineato il promettente inizio di stagione degli azzurri in vista delle due manifestazioni intorno a cui ruota l’intera annata, lanciata dai quattro record italiani dello scorso weekend (Dosso, Simonelli, Arese, Gerevini)”.

“L’obiettivo degli Europei di Roma è lasciare un patrimonio tecnico su cui lavorare – ha aggiunto il DT Antonio La Torre -. Alle Olimpiadi di Parigi vorremmo portare tutta l’energia dell’atletica italiana di questi anni”. Il Consiglio ha poi approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2024, con un utile stimato pari a 305 mila euro. Da sottolineare le maggiori risorse per la preparazione olimpica e l’alto livello che salgono a 9,2 milioni di euro, in un anno incredibilmente denso di appuntamenti agonistici. Inoltre, nel corso della riunione odierna, il presidente Mei ha aggiornato il Consiglio sulla candidatura di Roma per i Mondiali 2027: “Attendiamo garanzie dal governo per 80 milioni di euro, è un’occasione importante per l’atletica e per tutto lo sport italiano”. La decisione sarà presa a fine febbraio a Glasgow dal Consiglio di World Athletics.