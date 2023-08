Europei U20 atletica, Furlani in finale a Gerusalemme: “Salto importante in ottica ranking olimpico”

Il grande protagonista del day 1 degli Europei U20 di atletica 2023 a Gerusalemme non può che essere Mattia Furlani. Il giovane azzurro si è infatti qualificato per la finale saltando 8,07, miglior misura del turno eliminatorio. Seconda prestazione in carriera per il reatino, che nel pomeriggio tornerà in pedana a caccia di una medaglia. In finale con lui anche Francesco Inzoli, bronzo un anno fa, con 7,59.

“Sono davvero felice, si tratta di un salto importante, oltre che per la qualificazione anche perché fa ranking per le Olimpiadi di Parigi. Lo scorso anno avevo faticato in qualificazione, ma ora sento di avere più automatismo nella rincorsa. Bisogna rimanere concentrati e con i piedi per terra. Penso già alla finale e sono determinato a recuperare nel miglior modo possibile per ripetere ciò che ho fatto oggi” ha detto Furlani ai canali della Fidal. In finale anche Simone Bertelli e Federico Bonanni nel salto con l’asta, Matteo Di Benedetto nei 400, e Alessandro Morotti nei 3000 metri.