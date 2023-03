Europei indoor Istanbul 2023: Jacobs vince la sua batteria nei 60 metri, Iapichino in finale nel lungo

Buona la prima per Marcell Jacobs, che negli Europei indoor 2023 di Istanbul ha esordito vincendo la sua batteria nei 60 metri. 6″57 il crono dell’azzurro, che ha commentato la sua prova nella mixed zone: “Non sono abituato a correre così presto, ma vale lo stesso per tutti. In partenza mi sono sentito cadere, perciò si può migliorare, mentre dopo l’uscita ho corso molto bene. Adesso andrò a dormire, poi mi riscalderò per le semifinali“. Sulla questione scarpe (indossate quelle del vecchio sponsor), invece: “Si tratta di feeling. Non abbiamo avuto abbastanza tempo per lavorare con l’altra scarpa, perciò abbiamo deciso di andare sul sicuro in occasione di un evento così importante“. In ottica titolo, Jacobs dovrà stare attento soprattutto al britannico Reece Prescod, che ha chiuso la batteria in 6″60 rallentando nella parte finale. Occhio anche all’olandese Raphael Bouju, che ha firmato il secondo miglior crono della mattinata (6″59). Qualificato anche Samuele Ceccarelli.

L’altra protagonista della mattinata è stata Larissa Iapichino, capace di staccare il pass per la finale nel salto in lungo grazie alla misura di 6,66. L’azzurra è partita forte con un 6,62, salvo poi migliorarsi ulteriormente in seguito, candidandosi a lottare per le posizioni di vertice. Le sue avversarie però non sono state da meno. Ivana Vuelta ha trovato la miglior prestazione europea stagionale (6,98), seguita da Malaika Mihambo a 6,87. Poi quattro atlete racchiuse nel giro di 8 centimetri tra cui Iapichino, sesta in 6,66. Negli altri appuntamenti, Claudio Stecchi si è qualificato per la finale dell’asta, superando la misura di 5,75. Meglio di lui solo il greco Karalis, il tedesco Blech e il belga Broeders. Nelle batterie dei 60 ostacoli donne, è avanzata in semifinale Elisa Di Lazzaro con il quarto tempo (8.10), mentre non ce l’ha fatta Nicla Mosetti, fuori in 8.30. Eliminati anche Pietro Riva (7:58.89) e Mattia Padovani (7:54.31) nelle batterie dei 3000 metri uomini. Infine, si sono qualificati per le semifinali dei 60 ostacoli Paolo Dal Molin (7.71), Lorenzo Simonelli (7.72) e Hassane Fofana (7.79).