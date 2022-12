I risultati e la classifica della gara senior maschile andata in scena agli Europei cross di Torino 2022, in corso all’interno del Parco La Mandria di Veneria Reale. Yeman Crippa non riesce a conquistare una medaglia, finendo ai piedi del podio in una gara vinta come da pronostico da Jakob Ingebrigtsen, detentore del titolo, nonché campione olimpico dei 1500 e iridato dei 5000 metri. Buona prestazione da parte del team azzurro comunque, secondo nella classifica a squadre grazie anche grazie ai piazzamenti di Chiappinelli (ottavo) e Zoghlami (tredicesimo).

Nel corso del primo giro il primo che prova a fare l’andatura è il francese Amdoun, ma poi in testa si mette anche il nostro Yohanes Chiappinelli. Inizia a farsi anche sentire il pubblico piemontese e Yeman Crippa decide di non gare una gara di gestione e si porta subito nelle posizioni di testa. Si forma un gruppetto di otto corridori in testa, ma nel momento in cui il grande favorito norvegese decide di alzare i ritmi iniziano le difficoltà di molti, compresi i due rappresentanti azzurri. Il britannico Cairess riesce a restare insieme ad Ingebrigtsen per un po’, poi il norvegese decide di fare sul serio nell’ultimo giro e se ne va in solitaria tagliando per primo il traguardo. Secondo riesce ad arrivare appunto Cairess, mentre il bronzo va al belga Kimeli.

CLASSIFICA FINALE