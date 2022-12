Europei cross Torino 2022 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per gli Europei cross di Torino 2022 di atletica, in programma domenica 11 dicembre a Venaria Reale (Torino). Le prove si disputeranno all’interno del Parco La Mandria, con l’Italia che potrà contare su alcune punte di diamante come Yeman Crippa e Nadia Battocletti. Quest’ultima, in gara tra le Under 23, cercherà la quarta medaglia d’oro consecutiva nelle categorie giovanili. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.35 di domenica 11 dicembre con la partenza della prima gara. Di seguito, il programma dettagliato dell’evento e le informazioni per seguire le gare.

SEGUI IL LIVE DELLE GARE

IL PROGRAMMA COMPLETO: ORARI E TV

STREAMING E TV – Gli Europei cross di Torino 2022 saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD a partire dalle ore 10.15, oltre che in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale e tutti i risultati al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.

Programma Europei cross Torino 2022

9:35 – U20 uomini (6 km)

10:03 – U20 donne (4 km)

10:30 – Staffetta mista (4 x 1,5 km)

11:30 – U23 uomini (8 km)

12:03 – U23 donne (6 km)

12:33 – Senior donne (8 km)

13:10 – Senior uomini (10 km)