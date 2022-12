I risultati e la classifica della gara Under 23 femminile andata in scena agli Europei cross di Torino 2022, in corso all’interno del Parco La Mandria di Veneria Reale. Arriva il secondo oro di giornata per l’Italia, con la straordinaria prova di Nadia Battocletti, che si conferma ancora una volta una dominatrice a questi livelli. Per lei il quarto titolo europeo consecutivo, il secondo tra le Under 23 dopo i due successi tra le Under 20. Un gara condotta magistralmente dall’azzurra, che sin dalle prime battute è rimasta insieme alla britannica Megan Keith, riuscendo poi ad allungare nel giro finale.

Una prova solida da parte di tutte le azzurre, con Aurora Bado quattordicesima, Giovanna Selva sedicesima, Anna Arnaudo ventesima e Ludovica Cavalli trentesima. Per l’Italia c’è anche l’argento nella prova a squadre.

CLASSIFICA FINALE