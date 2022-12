Europei cross, Mei: “Successo straordinario, siamo soddisfatti”

“Uno straordinario successo organizzativo e di pubblico. Possiamo essere davvero soddisfatti, è stato bellissimo vedere così tanti tifosi ai bordi del percorso. Abbiamo avuto 15mila presenze nel parco”. Così il presidente della Fidal, Stefano Mei, al termine degli Europei di cross che si sono tenuti a Venaria Reale. Riguardo i risultati degli Azzurri, Mei ha aggiunto: “Resteranno negli occhi le vittorie di una fantastica Nadia Battocletti e della staffetta, che sapevamo essere di qualità ma che per certi versi è stata una sorpresa. Un po’ di rammarico c’è per l’argento con la squadra maschile senior. In ogni caso, sono felice che i ragazzi abbiano fatto ciò che avevo chiesto loro: dare il massimo”.