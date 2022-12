L’osservato speciale degli Europei di cross, in programma domenica 11 dicembre a Venaria Reale (Torino) sarà Yeman Crippa, reduce dal raduno in altura in Kenya. In occasione del talk di Atletica TV, la piattaforma streaming della Fidal, il campione europei dei 10.000 ha lanciato la sfida a Jakob Ingebrigtsen: “E’ fortissimo – lo sanno tutti – ma credo che sia possibile batterlo, anzi nel cross è più semplice provarci. Io non corro per arrivare secondo“.

Crippa ha poi svelato la sua strategia: “Proverà fin da subito a fare una gara su ritmi folli che uno specialista della pista può far fatica a tenere. Gara tattica con arrivo in volata? Non penso“. A contendere la vittoria a Yeman non sarà però solamente Ingebrigtsen, ma “anche il turco Aras Kaya, Katir, Kimeli e i francesi. Anche gli altri italiani potranno fare bene“.

Yeman ha quindi ripercorso le settimane che hanno preceduto il prestigioso appuntamento: “In Kenya mi sono allenato intensamente insieme agli altri atleti africani. Il percorso sarà veramente tosto, ma l’ho visto in video e ho parlato con chi ci ha già corso. Prima della gara, inoltre, ci correrò in allenamento per capire come sfruttare le mie caratteristiche“.

“Proverò a far divertire tutti i tifosi – ha promesso Crippa, che poi ha svelato il suo programma da qui a fine anno – Farò la BOclassic il 31 dicembre e il cross del Campaccio il 6 gennaio. Maratona? La annunceremo più avanti“.