Europei atletica Roma 2024, al Foro Italico svelata la mascotte Ludo

Nei giorni scorsi le prime forme, ispirate chiaramente al Colosseo, avevano fatto capolino sui social. Oggi è stata finalmente svelata Ludo, la mascotte dei prossimi Campionati Europei di atletica leggera (il cui nome è stato scelto dagli utenti con un sondaggio sui social). L’occasione si è presentata nel corso di un workshop organizzato dalla Fondazione Euro Roma 2024, che ha dedicato una giornata ai partner commerciali dell’evento in programma dal 7 al 12 giugno. Il workshop, andato in scena al Foro Italico, ha rappresentato l’occasione per rafforzare, in primis, il legame tra gli organizzatori della manifestazione e gli sponsor, e per creare un momento di confronto e dialogo sulle opportunità di business, discutendo delle ultime tendenze nell’ambito di marketing, comunicazione, sostenibilità e tech applicati allo sport.

A poco meno di 100 giorni dal via della manifestazione, la lineup degli sponsor attivati dalla Fondazione EuroRoma 2024 in collaborazione con il marketing advisor Dao, comprende già primarie aziende nazionali e internazionali. Agli attuali sponsor di European Athletics – gli Official Partner Spar, Euroins, Le Gruye’re, Toyo Tires, Wurth MODYF, i Preferred Supplier Conica e Polanik e il Broadcaster Partner EBU\Eurovision – si aggiungono gli Official Partner Unicredit, Fastweb, già provider per i servizi di telecomunicazione del Parco del Foro Italico, Frecciarossa (Treno Ufficiale e Jersey Sponsor della nazionale azzurra della Fidal) e gli official supplier Uliveto, Toyota, Net Integratori, Karhu, Humangest e XMetaReal. Il piano di comunicazione integrata sarà inoltre rafforzato dalla partnership con il Corriere dello Sport e Tuttosport, che garantiranno copertura mediatica ed editoriale fino al termine di Roma 2024.

Da Glasgow, dove oggi sono iniziati i Campionati Mondiali Indoor di Atletica, è arrivato inoltre il saluto agli sponsor di Stefano Mei, presidente della Fidal e della Fondazione EuroRoma 2024. “Spero che quello di oggi sia stato un workshop piacevole e proficuo. Vi prometto che il prossimo giugno vivremo un’esperienza meravigliosa – ha detto Mei – colgo l’occasione per sottolineare il vostro supporto per la riuscita dei Campionati Europei ed esprimere la mia gratitudine per la vostra partnership e amicizia. Spero di vedervi presto di persona a Roma. Viva l’atletica”.