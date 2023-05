Oggi in tv Diamond League Doha 2023 atletica: programma, orari e diretta streaming

Tutto pronto per la tappa di Diamond League di Doha 2023 di atletica leggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Il massimo circuito mondiale si apre in Qatar, su pista e pedane del Suhaim Bin Hamad Stadium. Tante stelle al via, fra cui il canadese Andre De Grasse, l’indiano Neeraj Chopra, ma anche Fred Kerley e il campione di casa Mutaz Barshim. L’Italia sarà al via con tre atleti: la primatista dell’asta Roberta Bruni e i triplisti Emmanuel Ihemeje e Andy Diaz (quest’ultimo alla prima uscita dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e ancora in attesa del via libera da World Athletics per indossare la maglia azzurra). L’appuntamento è a partire dalle ore 17.04 di venerdì 5 maggio.

STREAMING E TV – L’evento sarà visibile in diretta tv dalle ore 18.00 alle ore 20.00 per gli abbonati su Sky Sport Uno (e in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con tutti i risultati e la cronaca al termine. Di seguito, il programma dettagliato delle gare della Diamond League di Doha 2023 con gli orari italiani (un’ora in meno rispetto al Qatar).

ATLETICA, CALENDARIO COMPLETO 2023: TUTTE LE DARE

Programma Diamond League Doha 2023

VENERDI’ 5 MAGGIO

17.04 Salto con l’asta donne

17.15 Lancio del disco uomini

17.32 Salto triplo uomini

18.04 400m donne

18.17 3000m siepi donne

18.20 Salto in alto uomini

18.34 400m ostacoli uomini

18.44 Giavellotto uomini

18.48 100m ostacoli donne

19.00 800m uomini

19.12 100m donne

19.23 3000m uomini

19.41 200m uomini

19.50 1500m donne