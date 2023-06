Diamond League 2023: Ingebrigtsen stabilisce il nuovo record europeo su 1500. Warholm incanta Oslo

Quinta uscita stagionale con la Diamond League che ha fornito spettacolo nella città di Oslo. Nella serata del meeting dell’atletica hanno brillato le “solite e consuete” stelle del mondo dell’atletica. La manifestazione nella serata di giovedì 15 giugno si è chiusa con i seguenti dati: otto primati mondiali stagionali e nove record del meeting.

Ad incantare la folla del Wanda Diamond League a Oslo è stato per primo Jakob Ingebrigtsen che sui 1500 metri ha migliorato il proprio record europeo di secondi. Ad Ingebrigtsen non riesce l’aggancio al record del Mondo, ma campione olimpico, mondiale e europeo vince uno dei più entusiasmanti 1500 di sempre in 3:27.95, limando il già suo record europeo di 3:28.68. In otto sotto i 3:30, un record nel record.

Poi è stato il turno di Karsten Warholm che nei 400 ostacolo ha fornito una prestazione spettacolare, mandando in visibilio il pubblico. La performance di Warholm è stata la quarta migliore prestazione della storia. World lead anche con l’olandese Femke Bol nei 400 ostacoli donne in 52.30, l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou nei 100 metri in 10.75 (0,9), la keniana Beatrice Chebet nei 3000 in 8:25.01 e il polacco Wojciech Nowicki nel martello (81,92). Per quanto riguarda, invece, i 200 metri sono andati a Erriyon Knighton, Yulimar Rojas vince il salto triplo con 14,91 (2,1), lo svizzero Simon Ehammer il lungo con 8,32 (0,0), l’olandese Jorinde Van Klinken il disco con 66,77 e la canadese Sarah Mitton il peso con 19,54.