Corsa su strada, Mondiali Riga 2023: sono otto i convocati azzurri

Il dt delle nazionali di atletica, Antonio La Torre, ha comunicato l’elenco dei convocati per i primi Mondiali di corsa su strada, che si terranno domenica 1 ottobre a Riga, in Lettonia. Otto gli atleti azzurri selezionati, cinque uomini, vale a dire Iliass Aouani, Pietro Riva, Yohanes Chiappinelli per la mezza maratona e Mohad Abdikadar e Giovanni Filippi nel miglio, e poi Sofiia Yaremchuk (che per la prima volta rappresenterà l’Italia) nella mezza maratona e Nadia Battocletti con Federica del Buono per i 5 km. Di seguito la lista.

UOMINI

Miglio Mohad ABDIKADAR C.S. Aeronautica Militare

Miglio Giovanni FILIPPI La Fratellanza 1874 Modena

Mezza maratona Iliass AOUANI G.S. Fiamme Azzurre

Mezza maratona Pietro RIVA G.S. Fiamme Oro Padova

Mezza maratona Yohanes CHIAPPINELLI C.S. Carabinieri sez. Atletica

DONNE

5 km Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre

5 km Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri sez. Atletica

Mezza maratona Sofiia YAREMCHUK C.S. Esercito