Cerimonia di premiazione Gianmarco Tamberi oggi in tv: canale, orario e streaming Mondiali Budapest 2023

Sempre più nel mito, sempre più nella storia, Gianmarco Tamberi è campione mondiale del salto in alto ed è pronto a godersi la cerimonia di premiazione in quel di Budapest, sede della rassegna iridata. Gimbo salirà sul gradino più alto del podio stasera alle 18:30 e potrete seguire l’evento in diretta su Rai 2 e sui canali Sky, oltre che in streaming su Rai Play, Sky Go e Now. L’unica medaglia d’oro che mancava alla sua favolosa collezione è arrivata e ora Tamberi vuole godersela.

“Sapevo di star bene, anche se domenica ho fatto una qualificazione orrenda, ma ho archiviato tutto e ho cercato quello che dico nei miei discorsi da capitano agli azzurri: credere che tutto è possibile e sognare in grande, alla fine è successo”, aveva detto ieri dopo la gara a caldo il campione olimpico, che stasera condividerà il podio con gli amici JuVaughn Harrison e Mutaz Barshim.