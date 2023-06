Ceccarelli subito in pista: martedì in Repubblica Ceca continua il Continental Tour

Dopo la vittoria azzurra a Chorzow, in Polonia, Samuele Ceccarelli scenderà in pista già martedì in Repubblica Ceca con Simbine, De Grasse e Fahnbulleh, con un appuntamento di prestigio nel calendario Gold del Continental Tour. Il campione europeo indoor dei 60 sfiderà altre personalità importante, come il sudafricano Akani Simbine quarto a Tokyo (già 9.92 in stagione), i canadesi Andre De Grasse e Jerome Blake, il liberiano Joseph Fahnbulleh. Start alle 18.15, iscritto anche lo slovacco Jan Volko e i cechi Jan Veleba e Zdenek Stromsik.

Altri azzurri impegnati saranno Leonardo Fabbri, al peso, Simone Barontini negli 800 metri, Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli nei 1500. Rinuncia invece dopo l’infortunio patito in Polonia Fausto Desalu (Fiamme Gialle).