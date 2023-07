Campionati Italiani assoluti atletica Molfetta 2023 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming domenica 30 luglio con Tortu

Tutto pronto per le gare di domenica 30 luglio dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta 2023 di atletica leggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Cala il sipario sulla rassegna tricolore che promette ancora spettacolo nella terza ed ultima giornata che mette in palio 16 titoli. Fari puntati su Filippo Tortu nei 200 metri, i pesisti Zane Weir e Leonardo Fabbri, ma non solo. Chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 12.50 di domenica 30 luglio allo stadio Cozzoli della città pugliese.

STREAMING E TV – L’evento sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 19.30 alle 22.00 in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play, mentre le altre gare di giornata saranno visibili in streaming su www.atletica.tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari delle gare di domenica 30 luglio dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta 2023.

PROGRAMMA COMPLETO ASSOLUTI MOLFETTA 2023: DATE E ORARI

ATLETICA, CALENDARIO COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024 DI ATLETICA: COME FUNZIONANO

Assoluti Molfetta 2023: programma domenica 30 luglio

12.50 Decathlon 100m ostacoli – serie maschili

13.50 Decathlon disco maschile

15.20 Decathlon salto con l’asta maschile

16.00 lancio del disco maschile

16.00 Eptathlon salto in lungo femminile

17.30 200m – batterie femminili

17.30 Eptathlon giavellotto femminile

17.45 200m – batterie maschili

18.00 getto del peso femminile

18.30 giavellotto maschile

18.50 salto in lungo maschile

19.15 salto con l’asta femminile

19.33 400m ostacoli – finale femminile

19.43 400m ostacoli – finale maschile

19.45 martello femminile

19.53 Eptathlon 800m femminili

20.00 salto in alto maschile

20.02 800m – finale femminile

20.10 800m – finale maschile

20.20 400m – finale femminile

20.30 400m – finale maschile

20.35 salto in lungo femminile

20.40 Decathlon 1500m maschili

20.45 getto del peso maschile

20.50 1500m femminili

21.00 1500m maschili

21.10 200m – finale femminile

21.20 200m – finale maschile

21.32 3000m siepi maschili

21.48 3000m siepi femminili

22.10 staffetta 4x400m – serie femminili

22.25 staffetta 4x400m – serie maschili