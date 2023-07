Campionati italiani assoluti atletica Molfetta 2023: calendario, programma, orari e diretta tv

Al via i campionati italiani assoluti di atletica leggera di Molfetta 2023: ecco il calendario, il programma, le date e le informazioni sulla diretta tv delle gare dei Tricolori che quest’anno si disputano in terra pugliese. A un anno e un mese di distanza dalla rassegna dello scorso anno di Rieti, da venerdì 28 a domenica 30 luglio si torna a gareggiare e sono tanti i big azzurri impegnati in questa tre giorni con prologo al venerdì con la marcia e poi le gare del sabato e della domenica con tanti attesi protagonisti. Sarà Rai Sport a trasmettere l’evento alle ore 19.30 di sabato 29 e domenica 30 luglio, streaming su Rai Play, le altre gare in onda su atletica.tv. Di seguito allora ecco la programmazione completa.

Venerdì 28 luglio 2023

18.00 Marcia su strada Km 10 F

19.00 Marcia su strada Km 10 M

Sabato 29 luglio 2023

11.00 Eptathlon 100 Hs – serie F

11.15 Decathlon 100 – serie M

12.00 Eptathlon ALTO F

12.15 Decathlon LUNGO M

15.00 Decathlon PESO M

15.00 GIAVELLOTTO F

16.00 Eptathlon PESO F

16.30 Decathlon ALTO M

16.30 MARTELLO M)

18.00 Eptathlon 200 – serie F

18.15 400 Hs – batterie F

18.30 Specialità 400 Hs – batterie M

18.45 Decathlon 400 – serie M

18.45 GIAVELLOTTO M

18.55 400 – batterie F

18.55 ASTA M

19.05 400 – batterie M

19.15 TRIPLO F

19.20 100 Hs – batterie F

19.33 110 Hs – batterie M

19.45 100 – batterie F

19.55 100 – batterie M

20.10 800 – batterie F

20.10 DISCO F

20.15 ALTO F

20.20 800 – batterie M

20.35 100 Hs – finale F

20.45 TRIPLO M

20.50 100 Hs – finale M

21.00 100 – finale F

21.10 100 – finale M

21.20 5000 M

21.40 5000 F

22.05 4X100 – serie F

22.20 4X100 – serie M

Domenica 30 Luglio 2023

11.00 Decathlon 100 Hs – serie M

12.00 Decathlon DISCO M

15.00 Decathlon ASTA M

16.00 DISCO M

16.00 Eptathlon LUNGO F

17.30 200 – batterie F

17.30 Eptathlon GIAVELLOTTO F

17.45 200 – batterie M

18.00 PESO F

18.30 GIAVELLOTTO M

19.00 LUNGO M

19.15 ASTA F

19.33 400 Hs – finale F

19.45 400 Hs – finale M

19.45 MARTELLO F

19.55 Eptathlon 800 F

20.00 ALTO M

20.05 800 – finale F

20.15 800 – finale M

20.25 400 – finale F

20.35 400 – finale M

20.40 LUNGO F

20.45 Decathlon 1500 M

20.50 PESO M

20.55 1500 F

21.05 1500 M

21.15 200 – finale F

21.23 200 – finale M

21.33 3000 siepi M

21.48 3000 siepi F

22.10 4X400 – serie F

22.30 4X400 – serie M