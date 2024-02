Calendario Mondiali indoor atletica Glasgow 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali indoor di atletica leggera 2024, in programma a Glasgow da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista e sulle pedane della Emirates Arena della città scozzese. Il Mondiale sarà il primo vero test stagionale, in un’annata ricchissima di appuntamenti che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari dei Mondiali indoor 2024 di atletica leggera di Glasgow e le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – Tutte le gare dei Mondiali indoor di atletica leggera di Glasgow 2024 saranno visibili su Eurovision Sport, la nuova piattaforma gratuita messa a disposizione dall’European broadcasting union (Ebu) e accessibile tramite sito e app. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

CALENDARIO COMPLETO ATLETICA 2024: TUTTI GLI EVENTI

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

Calendario Mondiali indoor atletica Glasgow 2024

VENERDÌ 1 MARZO

SESSIONE MATTUTINA

11.05 – Pentathlon femminile: 60 metri ostacoli

11.20 – batterie 400 metri femminili

11.55 – Pentathlon femminile: salto in alto

12.00 – batterie 400 metri maschili

12.06 – finale Lancio del peso femminile

12.40 – batterie 800 metri femminili

13.22 – batterie 800 metri maschili

14.10 – batterie 60 metri maschili

14.20 – Pentathlon femminile: lancio del peso

SESSIONE SERALE

20.05 – batterie 1500 metri femminili

20.15 – Pentathlon femminile: salto in lungo

20.41 – finale Salto in alto femminile

20.45 – semifinali 60 metri maschili

21.10 – batterie 1500 metri maschili

21.20 – finale Lancio del peso maschile

21.50 – semifinali 400 metri femminili

22.10 – semifinali 400 metri maschili

22.30 – Pentathlon femminile: 800 metri

22.45 – finale 60 metri maschili

SABATO 2 MARZO

SESSIONE MATTUTINA

11.00 – finale Salto in lungo maschile

11.10 – batterie 60 ostacoli maschili

12.00 – Eptathlon maschile: 60 metri

12.20 – batterie 60 metri femminili

13.10 – semifinali 800 metri femminili

13.15 – Eptathlon maschile: salto in lungo

13.30 – semifinali 800 metri maschili

14.45 – Eptathlon maschile: lancio del peso

SESSIONE SERALE

20.05 – finale Salto con l’asta femminile

20.10 – semifinali 60 ostacoli maschili

20.30 – Eptathlon maschile: salto in alto

20.40 – finale salto triplo maschile

20.45 – semifinali 60 metri femminili

21.15 – finale 3000 metri femminili

21.40 – finale 3000 metri maschili

22.00 – finale 400 metri femminili

22.10 – finale 400 metri maschili

22.30 – finale 60 ostacoli maschili

22.45 – finale 60 metri femminili

DOMENICA 3 MARZO

SESSIONE MATTUTINA

11.05 – Eptathlon maschile: 60 ostacoli

11.18 – finale Salto triplo femminile

11.25 – batterie 60 ostacoli femminili

12.10 – batterie staffetta 4×400 maschile

12.15 – Eptathlon maschile: salto con l’asta

12.38 – batterie staffetta 4×400 femminile

12.50 – finale Salto in alto maschile

SESSIONE SERALE

20.00 – finale Salto con l’asta maschile

20.15 – finale Salto in lungo femminile

20.40 – semifinali 60 ostacoli femminili

21.15 – finale staffetta 4×400 maschile

21.30 – finale staffetta 4×400 femminile

21.45 – Eptathlon maschile: 1000 metri

22.00 – finale 60 ostacoli femminile

22.10 – finale 800 metri maschili

22.20 – finale 800 metri femminili

22.30 – finale 1500 metri maschili

22.45 – finale 1500 metri femminili