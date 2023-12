Calendario atletica 2024 completo: tutti gli eventi e le date

Si preannuncia un nuovo emozionante anno per l’atletica: ecco il calendario completo 2024 per non perdersi davvero nulla. Archiviato un 2023 che ha regalato diversi risultati di prestigio, l’Italia si proietta ad un nuovo anno ricchissimo di appuntamenti, dalla pista alla strada, passando per il cross. Grande attesa per gli Europei di Roma, ma anche per Mondiali indoor, Europei e Mondiali cross, Mondiali di marcia a squadre e soprattutto le Olimpiadi di Parigi. Scopriamo dunque tutti gli eventi del 2024 in continuo aggiornamento (in grassetto i principali eventi, in blu i grandi eventi internazionali, in viola gli Assoluti italiani, in verde le maratone, in arancione le tappe di Diamond League).

Il calendario completo 2024 di atletica

6 gennaio: Cross del Campaccio (World Cross Tour, livello gold) a San Giorgio su Legnano (Italia)

7 gennaio: World Cross Tour (livello gold) ad Elgoibar (Spagna)

7 gennaio: Maratona di Dubai (Emirati Arabi Uniti)

20 gennaio: World Indoor Tour (livello bronze) a Jablonec nad Nisou (Repubblica Ceca)

20 gennaio: World Indoor Tour (livello bronze) a Dortmund (Germania)

21 gennaio: World Cross Tour (livello gold) ad Hannut (Belgio)

21 gennaio: World Indoor Tour (livello bronze) a Lussemburgo (Lussemburgo)

23 gennaio: World Indoor Tour (livello bronze) ad Aarhus (Danimarca)

23 gennaio: World Indoor Tour (livello bronze) a Tampere (Finlandia)

26 gennaio: World Indoor Tour (livello silver) ad Atene (Grecia)

27 gennaio: World Indoor Tour (livello gold) ad Astana (Kazakhstan)

27 gennaio: World Indoor Tour (livello bronze) a New York (USA)

27 gennaio: World Indoor Tour (livello bronze) a Nantes (Francia)

27 gennaio: World Indoor Tour (livello bronze) a Lodz (Polonia)

27 gennaio: World Cross Tour (livello gold) a Gaborone (Botswana)

28 gennaio: Cross della Vallagarina a Villa Lagarina (Italia)

28 gennaio: World Indoor Tour (livello silver), a Val-de-Reuil (Francia)

30 gennaio: World Indoor Tour (livello gold) ad Ostrava (Repubblica Ceca)

31 gennaio: World Indoor Tour (livello bronze) a Cottbus (Germania)

2 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Miramas (Francia)

2 febbraio: World Indoor Tour (livello bronze) a Weinheim (Germania)

3 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Metz (Francia)

3 febbraio: World Indoor Tour (livello bronze) a Stoccolma (Svezia)

3 febbraio: World Indoor Tour (livello bronze) a Gent (Belgio)

4 febbraio: World Indoor Tour (livello gold) a Boston (USA)

4 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Dusseldorf (Germania)

6 febbraio: World Indoor Tour (livello gold) a Torun (Polonia)

7 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Trinec (Repubblica Ceca)

7 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Mondeville (Francia)

9 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Lione (Francia)

10 febbraio: World Indoor Tour (livello gold) a Lievin (Francia)

10 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Hustopece (Repubblica Ceca)

11 febbraio: World Indoor Tour (livello gold) a New York (USA)

11 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Parigi (Francia)

13 febbraio: World Indoor Tour (livello silver), a Banska Bystrica (Slovacchia)

13 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Belgrado (Serbia)

17 febbraio-18 febbraio: Campionati Italiani Indoor ad Ancona (Italia)

20 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Nehvizdy (Repubblica Ceca)

20 febbraio: World Indoor Tour (livello bronze) a Osijek (Croazia)

22 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Clermont-Ferrand (Francia)

23 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Berlino (Germania)

23 febbraio: World Indoor Tour (livello gold) a Madrid (Spagna)

24 febbraio: World Indoor Tour (livello silver) a Rouen (Francia)

25 febbraio: World Cross Tour (livello gold) ad Albufeira (Portogallo)

1-3 marzo: Mondiali Indoor a Glasgow (Gran Bretagna)

3 marzo: Maratona di Tokyo (Giappone)

9-10 marzo: Coppa Europa di lanci a Leiria (Portogallo)

17 marzo Maratona di Roma, a Roma (Italia)

30 marzo: Mondiali Cross, a Belgrado (Serbia)

7 aprile: Maratona di Milano (Italia)

7 aprile: Maratona di Parigi (Francia)

13 aprile: Firenze Sprint Festival (Italia)

13 aprile: Athletic Elite Meeting a Milano (Italia)

14 aprile: Continental Tour (livello gold) a Gaborone (Botswana)

14 aprile: Atletica Triveneta Meeting a Treviso (Italia)

15 aprile: Maratona di Boston (USA)

20 aprile: Diamond League a Xiamen (Cina)

20 aprile: Continental Tour (livello gold), a Nairobi (Kenya)

21 aprile: Mondiali di marcia a squadre ad Antalya (Turchia)

21 aprile: Maratona di Londra (Gran Bretagna)

25 aprile: Memorial Todaro ad Udine (Italia)

27 aprile: Diamond League a Suzhou (Cina)

27 aprile: Eset Night a Milano (Italia)

27 aprile-28 aprile: Multistars a Desenzano del Garda (Italia)

1 maggio: Meeting di Palmanova (Italia)

4 maggio-5 maggio: World Relays (Mondiali di staffette) a Nassau (Bahamas)

10 maggio: Diamond League a Doha (Qatar)

11 maggio: Meeting di Conegliano (Italia)

11 maggio: Campionati Italiani dei 10.000 metri (sede da definire)

15 maggio: Meeting di Savona (Italia)

17-18 maggio: Roma Sprint Festival (Italia)

19 maggio: Diamond League a Marrakech (Marocco)

19 maggio: Continental Tour (livello gold) in Giappone (sede da definire)

19 maggio: Meeting di Lucca (Italia)

23 maggio: Grifone Meeting a Grosseto (Italia)

25 maggio: Diamond League ad Eugene (USA)

26 maggio: Brixia Meeting a Bressanone (Italia)

28 maggio: Continental Tour (livello gold), a Ostrava (Repubblica Ceca)

30 maggio: Diamond League ad Oslo (Norvegia)

2 giugno: Diamond League a Stoccolma (Svezia)

2 giugno: Atletica 2000 Meeting a San Vito al Tagliamento (Italia)

2 giugno: Trofeo Pratizzoli a Parma (Italia)

7 giugno-12 giugno: Europei a Roma (Italia)

15 giugno: Meeting di Pistoia (Italia)

15-16 giugno: Challenge per i Campionati Italiani (sede da definire)

18 giugno: Continental Tour (livello gold), a Turku (Finlandia)

19 giugno: Meeting di Nembro (Italia)

21 giugno: Continental Tour (livello gold), a Bydgoszcz (Polonia)

22 giugno: Sestriere Meeting a Sestriere (Italia)

22 giugno: Triveneto Meeting a Trieste (Italia)

29 giugno-30 giugno: Campionati Italiani Assoluti a La Spezia (Italia)

7 luglio: Diamond League a Parigi (Francia)

7 luglio: Continental Tour (livello gold) a Hengelo (Paesi Bassi)

9 luglio: Continental Tour (livello gold) a Budapest (Ungheria)

12 luglio: Diamond League a Monaco (Monaco)

14 luglio: Meeting Sport e Solidarietà a Lignano Sabbiadoro (Italia)

17 luglio: Meeting Arcobaleno, a Celle Ligure (Italia)

18 luglio-21 luglio: Europei Under 18 a Banska Bystrica (Slovacchia)

20 luglio: Diamond League a Londra (Gran Bretagna)

20 luglio: Meeting Brazzale a Vicenza (Italia)

1-11 agosto: Olimpiadi di Parigi (Francia)

22 agosto: Diamond League a Losanna (Svizzera)

25 agosto: Diamond League a Chorzow (Polonia)

26 agosto-31 agosto: Mondiali Under 20 a Lima (Perù)

29 agosto: Diamond League a Roma (Italia)

1° settembre: Meeting di Padova (Italia)

3 settembre: Palio della Quercia a Rovereto (Italia)

5 settembre: Diamond League a Zurigo (Svizzera)

8 settembre: Continental Tour (livello gold) a Zagabria (Croazia)

9 settembre: Gran Milan Athletic Gala a Milano (Italia)

13 settembre-14 settembre: Finali Diamond League a Bruxelles (Belgio)

21 settembre-22 settembre: Campionati Italiani Societari (sede da definire)

29 settembre: Maratona di Berlino (Germania)

13 ottobre: Maratona di Chicago, a Chicago (USA)

20 ottobre: Maratona di Amsterdam (Paesi Bassi)

27 ottobre: Maratona di Venezia (Italia)

3 novembre: Maratona di New York (USA)

3 novembre: Maratona di Torino (Italia)

17 novembre: Cross Cinque Mulini a San Vittore Olona (Italia)

24 novembre Maratona di Firenze (Italia)

8 dicembre: Europei Cross ad Antalya (Turchia)

31 dicembre: BO Classic a Bolzano (Italia)

31 dicembre: We Run Rome a Roma (Italia)