Disavventura, se così possiamo definirla, per Usain Bolt: svariati milioni di dollari sono scomparsi da un suo conto. Bolt ha notato per la prima volta quelle che sembravano essere discrepanze con i suoi conti presso la società di investimento Stocks and Securities Limited mercoledì scorso. Il manager dell’otto volte campione olimpico, Nugent Walker, ha annunciato che la divisione investigazioni finanziarie e la commissione per i servizi finanziari della Giamaica stanno esaminando il caso presso la società SSL. “Sono state prese tutte le misure necessarie per venire a capo di questo caso. Bolt è stato con questa società per oltre 10 anni. Il suo intero portafoglio è in fase di revisione”, ha detto il manager.