Bolt, due i primi sospettati per la frode multimilionaria ai suoi danni

Continuano le indagini, anche da parte dell’FBI, sulla frode multimilionaria che ha coinvolto Usain Bolt ma non solo. Secondo il quotidiano El Mundo, i primi sviluppi indicano Jeffrey Cobham e Hugh Croskery come le menti dell’intera operazione. Hugh Croskery è il fondatore di SSL e Cobham un banchiere giamaicano che avrebbe collaborato per anni per rubare presumibilmente fondi dai conti dei clienti, tra cui Andrew Holness, primo ministro del Paese. ”Le questioni legate a SSL non hanno niente a che fare con me. Durante i miei anni con l’azienda non sono a conoscenza di alcuna attività fraudolenta”, ha dichiarato in una nota Croskery, mentre Cobham non ha rilasciato dichiarazioni.