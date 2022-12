BOClassic 2022, al via Yeman Crippa: Nadia Battocletti incerta

Yeman Crippa parteciperà al tradizionale ‘BOClassic’, appuntamento in programma sabato 31 dicembre in centro storico a Bolzano. L’obiettivo sarà salire sul podio per il campione europeo dei 10.000 metri e bronzo nei 5000, un risultato mai centrato dal mezzofondista azzurro. Gli organizzatori definiranno nel corso delle prossime settimane gli iscritti alla corsa. Già certe le africane Margaret Kipkemboi (Kenya) e Dawit Seyaum (Etiopia), la prima vincitrice nel 2019 e 2020 e quest’anno bronzo iridato nei 10.000, e la seconda bronzo mondiale nei 5000. Ancora incerta la partecipazione di Nadia Battocletti: da definire resta l’ingaggio.