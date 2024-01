Atletica, Zaynab Dosso pronta al debutto stagionale: “Al 2024 chiedo tanta salute in vista di Europei e Olimpiadi”

Zaynab Dosso, primatista italiana dei 60, dei 100 e della 4×100, è pronta ad aprire una stagione decisamente importante tra Europei di Roma e Giochi di Parigi. “Al 2024 chiedo tanta salute, che lo scorso anno è mancata. Ce ne sarà bisogno per affrontare gli Europei in casa e le Olimpiadi”, ammette Zaynab, che farà il suo debutto stagionale a Lodz. L’azzurra è parte integrante della staffetta con cui ha conquistato il bronzo agli Europei di Monaco nel 2022 e ha sfiorato il podio mondiale a Budapest con il record italiano di 42″14: “Sicuramente la nostra forza è l’unione. Noi ragazze siamo sempre state unite e i risultati che abbiamo ottenuto sono frutto di un lavoro che parte da lontano”. Con la speranza di seguire le gesta di fenomeni come Tamberi e Jacobs: “Quello che hanno fatto a Tokyo mi ha lasciato un fuoco dentro incredibile. Ero lì, alle prese con mille infortuni, ma mi hanno trasmesso grande energia – racconta Dosso – ed è stato un momento magico. Quando sono tornata, mi sono detta che avrei dovuto fare qualcosa per me stessa. Sto dedicando tutta la mia vita a provare a raggiungere i miei obiettivi”.