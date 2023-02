Atletica, World Indoor Tour: da Molinarolo e Cestonaro i migliori piazzamenti a Madrid

Mentre ci si avvicina sempre più all’appuntamento con gli Europei di Istanbul, a Madrid è andata in scena la penultima tappa Gold del World Indoor Tour. Il miglior piazzamento azzurro arriva da Elisa Molinarolo, che è terza nel salto con l’asta dopo aver saltato 4,45 al secondo tentativo. Per la veneta delle Fiamme Oro poi sono arrivati tre errori alla misura di 4,55, mentre il successo è andato alla canadese Alysha Newman (4,65) sulla cinese Xu Huiqin (4,55). Nel salto triplo quarta piazza per Ottavia Cestonaro con una misura di 13,87. Successo di Liadagmis Povea, che con 14,65 ha la meglio su Leyanis Perez (14,50).

Prova opaca per Paolo Dal Molin, che era reduce invece dall’ottima prestazione agli Assoluto Indoor di Ancona lo scorso fine settimane. Nelle batterie ottiene il terzo tempo, ma nell’atto conclusivo dei 60 ostacoli commette qualche errore di troppo e non riesce a fare meglio del sesto posto finale in 7.70 nella gara vinta da Daniel Roberts in 7.39. Pietro Arese è nono nei 1500 metri, con l’azzurro delle Fiamme Gialle che ha probabilmente accusato un po’ di stanchezza a causa dei tanti impegni ravvicinati dell’ultimo periodo. Nei 400 metri Edoardo Scotti (Carabinieri) si piazza terzo nella serie B con 47.12 (settimo tempo complessivo) alla sua seconda uscita dell’anno dopo il 46.84 di Ostrava e in ripresa da un fastidio alla schiena