Atletica, World Indoor Tour: Ceccarelli atteso nei 60 metri a Parigi

In occasione del meeting di Parigi, tappa Silver del World Indoor Tour, Samuele Ceccarelli è atteso nei 60 metri. L’azzurro campione d’Europa si presenterà ai blocchi di partenza alle 16.19 per la batteria, contro Emmanuel Matadi e Yoshihide Kiryu. Con loro anche Marcellus Moore Jeff Erius. La finale è in programma per le 17.27. Nel femminile, l’attenzione azzurra è tutta per Elena Carraro nei 60hs.