Atletica, World Indoor Tour 2024: venerdì Fabbri e Weir a Berlino; Dosso e Iapichino a Madrid

Entra sempre più nel vivo la stagione indoor dell’atletica leggera, con i Mondiali di Glasgow (1-3 marzo) alle porte. Venerdì tanti saranno gli azzurri impegnati in giro per l’Europa, in particolare nell tappe Gold e Silver di Madrid e Berlino del World Indoor Tour. Nella capitale spagnola sono dieci i nostri portacolori iscritti. Nel lancio del peso Leonardo Fabbri e Zane Weir arrivano all’appuntamento da secondo e quarto al mondo in questo inizio di stagione, in virtù del 22,37 di Liévin e del 21,84 di Nordhausen. Lorenzo Simonelli, forte del suo 7.48 agli assoluti, si confronta con alcuni dei migliori avversari a livello europeo nei 60 ostacoli. Negli 800 metri al maschile avremo Catalin Tecuceanu, mentre nella gara femminile saranno impegnate la campionessa italiana Eloisa Coiro ed Elena Bellò. Tris azzurro nei 1500, con Giulia Aprile, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli.

All’Istaf Indoor di Berlino gli occhi saranno tutti puntati su Zaynab Dosso e Larissa Iapichino. La velocista delle Fiamme Azzurre, reduce dal 7.02 di Torun, arriva in Germania con il terzo posto nelle liste mondiali di questo avvio di 2024. Per Iapichino – imbattuta nelle tre gare fin qui disputate – andrà in scena il primo confronto stagionale con la tedesca campionessa olimpica Malaika Mihambo. Prova a cambiare marcia Samuele Ceccarelli, secondo con 6.66 agli Assoluti di Ancona nei 60 metri. Nei 60 ostacoli presente Veronica Besana, che ad Ancona ha ottenuto la migliore prestazione italiana U23 con il suo 8.05.