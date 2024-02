Atletica, World Indoor Tour 2024: Larissa Iapichino fa 6,68 e vince anche a Belgrado

Prosegue nel migliore dei modi questo avvio di 2024 per Larissa Iapichino, che vince anche il meeting di Belgrado con la misura di 6,68 realizzata al primo salto. Già un buon progresso rispetto all’esordio stagionale di Sabadell, quando il 27 gennaio aveva saltato 6,62. La giovane 21enne azzurra quest’oggi nella capitale serba, sotto gli occhi della campionessa del mondo Ivana Spanovic in tribuna, ha avuto la meglio su Milica Gardasevic (6,53) e l’ungherese Diana Lesti (6,50). Ottima anche la presazione di Veronica Besana, che nei 60 ostacoli migliora di cinque centesimi la migliore prestazione individuale a livello U23 per i colori azzurri. Il suo 8.05, che l’ha portata a un secondo posto dietro all’ungherese Greta Kerekes, la avvicina ai Mondiali indoor di Glasgow, che restano ora lontani tre centesimi.