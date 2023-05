Atletica, World Continental Tour: esordio stagionale per Tortu che chiude in quarta posizione

Esordio stagionale per Filippo Tortu che chiude al quarto posto la gara dei 200 metri del meeting ‘Kip Keino Classic’ di Nairobi, tappa del World Continental Tour. L’azzurro, oro olimpico a Tokyo in staffetta, ha corso in 20″30, posizionandosi alle spalle del vincitore Aaron Brown (20″12), dello statunitense Kyree King (20″18) e del liberiano Joe Fahbulleh (20″19). Ora Tortu tornerà in gara il prossimo 24 maggio per correre i 100 metri al meeting di Savona.