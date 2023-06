Atletica: Weir secondo a Kladno, bene Sabbatini a Turku

Pomeriggio agrodolce per l’atletica azzurra a Kladno, dove è andato in scena il meeting di Continental Tour in Repubblica Ceca. Il campione indoor del lancio del peso Zane Weir ha offerto un’altra ottima prestazione e si è piazzato al secondo posto, battuto solo dal padrone di casa Tomas Stanke per una questione di nove centimetri. 21.55 per l’azzurro, che è tornato in pedana a due giorni dalla Finale dei societari di Palermo. Per la terza volta in meno di un mese Weir ha superato i 21.50, a riprova della sua costanza di risultati. Joao Bussotti si è piazzato al terzo posto con 3.40.78 nei 1.500 metri, mentre Irene Siragusa si è dovuta fare in due: prima ha corso in 11.65 i 100 metri, poi in 23.67 i 200 dove ha chiuso in terza posizione. Nei 400 metri quarto posto per Alice Mangione, mentre Erika Furlani è quinta nel salto in alto. Settimo nel martello Giorgio Olivieri, mentre Diego Pettorossi chiude in 21.22 i 200 metri.

A Turku, nell’altra tappa di Continental Tour in programma in Finlandia, gran secondo posto per Gaia Sabbatini nei 1.500 metri: 4.03.88, primato stagionale e terza prestazione in carriera, la batte soltanto l’irlandese Sarah Healy. Nona nella stessa gara Federica Del Buono in 4.06.29. Hassane Fofana nei 110hs trova un buon 13.43 in finale ed è terzo. Quinto posto per Sara Fantini nel martello: il bronzo europeo lancia a 70,37 al quarto turno, mentre è sesta Dariya Derkach. Settimo con il miglior tempo personale dell’anno l’ottocentista Catalin Tecuceanu, nei 400hs Rebecca Sartori con 56.01 è ottava ma trova il suo personale, fuori dalla finale dei 100hs Elisa Di Lazzaro.